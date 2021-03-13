Разрушенный армянами Дворец Имарет в городе Агдам - ФОТОРЕПОРТАЖ
Руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты прибыли в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.
Как сообщил находящийся в городе главный редактор Day.Az Эмин Алиев, делегация посетила Имарет, расположенный в центре Агдама, а также его окрестности. Это одно из немногих мест, где остались хоть какие-то постройки.
Историческое и духовное значение этого небольшого дворца заключается в том, что здесь находятся могилы карабахских ханов. Поэтому Имарет часто называют также кладбищем ханов или мавзолеем Панахали-хана и Ибрагимхалил-хана. Здесь похоронены представители династии Джаванширов, имена которых указаны ниже:
- Панахали-хан, 1763 г.;
- Ибрагимхалил-хан, 1806 г.;
- Мехдигулу-хан, 1845 г.;
- Джафаргулу-хан Нава, 1867 г.;
- Говхар ага, 1888 г.;
- Хуршидбану Натаван, 1897 г.;
- Ханбике ханым, 1921 г.
Сообщается, что армянские оккупанты держали здесь свиней.
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