Разрушенный армянами Дворец Имарет в городе Агдам

Руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты прибыли в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщил находящийся в городе главный редактор Day.Az Эмин Алиев, делегация посетила Имарет, расположенный в центре Агдама, а также его окрестности. Это одно из немногих мест, где остались хоть какие-то постройки.

Историческое и духовное значение этого небольшого дворца заключается в том, что здесь находятся могилы карабахских ханов. Поэтому Имарет часто называют также кладбищем ханов или мавзолеем Панахали-хана и Ибрагимхалил-хана. Здесь похоронены представители династии Джаванширов, имена которых указаны ниже:

- Панахали-хан, 1763 г.;

- Ибрагимхалил-хан, 1806 г.;

- Мехдигулу-хан, 1845 г.;

- Джафаргулу-хан Нава, 1867 г.;

- Говхар ага, 1888 г.;

- Хуршидбану Натаван, 1897 г.;

- Ханбике ханым, 1921 г.

Сообщается, что армянские оккупанты держали здесь свиней.