Сахиб Ибрагимов арестован за совершение мошенничества на 2 млн. манатов

На основании специального постановления Хатаинского районного суда города Баку в связи с повторным совершением мошенничества ранее осужденным за аналогичные деяния учредителем компании "STS", ООО "Sahil-D Kompani" Ибрагимовым Сахибом Гусейн оглу с января 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что учредитель компании "STS" и ООО "Sahil-D Kompani" С.Ибрагимов в сговоре с другими должностными лицами указанных организаций для создания видимости продажи нежилых площадей в зданиях, в которых велось строительство, без намерения предоставить обещанное имущество покупателям дал указание о составлении поддельных документов и таким путем в разное время получил от гражданина и потратил на личные нужды 1 млн. 735 тыс. манатов, совершил служебный подлог путем указания ложной информации в официальных документах.

Были выявлены также основания для подозрения в том, что для получения незаконного преимущества в связи с выполнением служебных обязанностей С.Ибрагимов под видом оплаты расходов для проведения строительных работ в качестве частного предпринимателя получил в коммерческом банке 300 тыс. манатов и израсходовал их в личных целях, совершив повторное мошенничество.

На основании собранных доказательств 17 апреля 2021 года С.Ибрагимову было предъявлено обвинение по статьям УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям) и 313 (служебный подлог), в связи с его неявкой по приглашению следственного органа суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу С.Ибрагимова продолжаются, общественность будет проинформирована о ходе и результатах следствия.