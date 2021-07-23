https://news.day.az/society/1364292.html ДТП в Шамкире - погибли два человека
ДТП в Шамкире - погибли два человека
В Шамкире произошла тяжелая авария со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Ени Хаят.
Столкнулись легковой автомобиль марки "Мерседес" и автомобиль марки "ВАЗ".
В результате аварии два человека погибли на месте.
На место происшествия были привлечены сотрудники ГДП.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре