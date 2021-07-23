ДТП в Шамкире

В Шамкире произошла тяжелая авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Ени Хаят.

Столкнулись легковой автомобиль марки "Мерседес" и автомобиль марки "ВАЗ".

В результате аварии два человека погибли на месте.

На место происшествия были привлечены сотрудники ГДП.

По факту проводится расследование.