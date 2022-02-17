https://news.day.az/society/1436797.html Задержан певец Манаф Агаев
Задержан певец Манаф Агаев
Задержан известный азербайджанский певец Манаф Агаев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он обвиняется в незаконном посещении освобожденных от оккупации территорий.
Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил указанный факт.
Он отметил, что в социальных сетях сотрудниками полиции были изучены видеозаписи самовольного посещения Манафом Агаевым освобожденных от оккупации территорий.
В результате расследования факт был подтвержден. Установлено, что М.Агаев въехал на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения. В связи с этим он задержан. Нарушению будет дана правовая оценка.
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