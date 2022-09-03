В Азербайджане выявлены еще 612 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 612 случаев заражения коронавирусом, 431 человек вылечился, 9 - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 815 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 801 707 человек вылечились, 9 822 - скончались, число активных больных составляет 3 518.

За последние сутки в стране проведены 3 025 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 166 533.