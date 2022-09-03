https://news.day.az/society/1492544.html В Азербайджане выявлены еще 612 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены еще 612 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 612 случаев заражения коронавирусом, 431 человек вылечился, 9 - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 815 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 801 707 человек вылечились, 9 822 - скончались, число активных больных составляет 3 518.
За последние сутки в стране проведены 3 025 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 166 533.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре