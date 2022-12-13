Когда устранят проблемы с подачей электроэнергии в 5 районах Азербайджана?

Устраняются проблемы с подачей электроэнергии, которые возникли из-за снежных и неустойчивых погодных условий в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов.

Об этом сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу, передает Day.Az.

"Сотрудники аварийной службы ОАО были немедленно привлечены на эти территории для обеспечения абонентов электроэнергией, с целью чего мобилизованы все возможности ОАО. Хотя суровые погодные условия препятствуют интенсивному проведению работ, работа по восстановлению электроснабжения около 6500 абонентов продолжается. В некоторых селах этих районов уже восстановлена подача электроэнергии, в других районах продолжаются восстановительные работы. В ближайшее время проблема будет полностью устранена", - добавил Айдыноглу.