https://news.day.az/society/1592287.html В Гяндже мужчину и его дочь сбила машина
В Гяндже мужчину и его дочь сбила машина
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, 23 августа автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Гянджа, сбил пешеходов - Джейхуна Алескерова 1985 года рождения и его дочь Мелек Алескерову 2018 года рождения. Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.
24 августа М.Алескерова скончалась в больнице от полученных травм. По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре