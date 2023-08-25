https://news.day.az/society/1592289.html В Гахском районе уничтожено свыше тонны конопли
В Гахском районе уничтожено свыше тонны конопли
В Гахском районе уничтожена крупная партия наркосодержащих растений.
Об этом Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, в результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий "Хаш-хаш 2023", проведенных совместно сотрудниками Гахского РУП и военнослужащими Государственной пограничной службы (ГПС), были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.
В ходе мероприятий на территории села Алмалы было уничтожено 6 230 кустов конопли общим весом 1 417 кг.
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