В Гахском районе уничтожено свыше тонны конопли

В Гахском районе уничтожена крупная партия наркосодержащих растений.

Об этом Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий "Хаш-хаш 2023", проведенных совместно сотрудниками Гахского РУП и военнослужащими Государственной пограничной службы (ГПС), были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.

В ходе мероприятий на территории села Алмалы было уничтожено 6 230 кустов конопли общим весом 1 417 кг.