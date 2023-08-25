Задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении поддельных документов

Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета и суда.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Совета.

Было отмечено, что гражданка С.Джаббарова, обратившись в Судебно-правовой совет по гражданскому делу, сообщила, что Пашаев Зохраб Лятиф оглу совершил в ее отношении противоправные действия. Мужчина получил от нее значительную сумму денежных средств в обмен на оказание содействия в разрешении ее дела в суде. Также данное лицо передало ей письма, составленные от имени Судебно-правового совета и Бакинского апелляционного суда. Соответствующее обращение и представленные документы для расследования указанных обстоятельств аппарат Судебно-правового совета направил в правоохранительные органы.

В ходе расследования, проведенного в Службе государственной безопасности, были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Зохраб Пашаев, ранее судимый по статьям 178.2.2, 178.2.4, 310 и 320.1 Уголовного кодекса АР, имеющий непогашенную судимость, с ноября 2022 года вновь представлял себя в качестве должностного лица, давал отдельным гражданам ложные обещания в оказании содействия в разрешении судебных дел, оформлении имущества, изготавливал поддельные документы от имени Судебно-правового совета, судов и других государственных органов путем разработки и размещения QR-кодов особым способом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, З.Пашаев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 178.2.2, 178.2.4, 310 и 320.1 Уголовного кодекса.

"Заявляем, что для принятия соответствующих мер в отношении лиц, совершивших противоправные действия от имени Судебно-правового совета, судов, а также судей, будут предприниматься необходимые шаги. Гражданам рекомендуется обращаться в связи с оказанием юридической помощи только к лицам или учреждениям, профессионально занимающимся данной деятельностью в порядке, установленном законодательством", - подчеркивается в сообщении.