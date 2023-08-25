https://news.day.az/society/1592479.html Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей в школы городов Шуша и Физули
Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей в школы городов Шуша и Физули
Результаты этапа отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу преподавателей по срочному контракту в общеобразовательные учреждения, состоявшегося 21-23 августа, отправлены на персональные страницы кандидатов.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.
1045 кандидатов, успешно прошедших этап выбора ваканский, получили возможность работать по срочному контракту.
Отметим, что 12 кандидатов, прошедших этап выбора вакансий в рамках приема на работу учителей, приступят к педагогической деятельности по срочному контракту в средних школах №1, расположенных в Шуше и Физули.
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