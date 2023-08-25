Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей в школы городов Шуша и Физули

Результаты этапа отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу преподавателей по срочному контракту в общеобразовательные учреждения, состоявшегося 21-23 августа, отправлены на персональные страницы кандидатов.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.

1045 кандидатов, успешно прошедших этап выбора ваканский, получили возможность работать по срочному контракту.

Отметим, что 12 кандидатов, прошедших этап выбора вакансий в рамках приема на работу учителей, приступят к педагогической деятельности по срочному контракту в средних школах №1, расположенных в Шуше и Физули.