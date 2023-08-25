Хорошая новость для получающих соцпособия

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, ранее, 8 августа, были произведены выплаты по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а 15 августа - по регионам страны за август. Также были выплачены пенсии лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь.