В Гяндже перевернулся легковой автомобиль
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В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Легковой автомобиль Hyundai съехал с дороги и опрокинулся.

Во время аварии автомобиль пришел в негодность, пострадавших нет.

По данному факту проводится расследование.