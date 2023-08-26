https://news.day.az/society/1592535.html В Гяндже перевернулся легковой автомобиль - ФОТО
В Гяндже перевернулся легковой автомобиль - ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Легковой автомобиль Hyundai съехал с дороги и опрокинулся.
Во время аварии автомобиль пришел в негодность, пострадавших нет.
По данному факту проводится расследование.
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