В Физули задержаны подозреваемые в торговле наркотиками
В Физули задержаны подозреваемые в совершении краж и незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных в последние дни операций сотрудниками отдела уголовного розыска Физулинского районного отдела полиции задержаны 8 подозреваемых в совершении краж.
Установлено, что это были Неймат Хагвердиев, Фарида Рагимова, Вюсал Бадалов, Хикмет Тагиев, Муса Хатамов, Гардаш Гюльмалиев, Натиг Газиев и Магеррам Рустамов.
Указанные лица совершили кражи из магазинов, складов и домов, расположенных на территории района, причинив ущерб на общую сумму около 50 тысяч манатов.
Сотрудники полиции продолжают принимать соответствующие меры для устранения причиненного ущерба.
В ходе другой проведенной операции задержан иностранный гражданин, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Им оказался житель Исламской Республики Иран Хосейн Фархади. При осмотре этого человека было обнаружено и изъято наркотическое вщество марихуана.
В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.
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