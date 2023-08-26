В Физули задержаны подозреваемые в торговле наркотиками

В Физули задержаны подозреваемые в совершении краж и незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных в последние дни операций сотрудниками отдела уголовного розыска Физулинского районного отдела полиции задержаны 8 подозреваемых в совершении краж.

Установлено, что это были Неймат Хагвердиев, Фарида Рагимова, Вюсал Бадалов, Хикмет Тагиев, Муса Хатамов, Гардаш Гюльмалиев, Натиг Газиев и Магеррам Рустамов.

Указанные лица совершили кражи из магазинов, складов и домов, расположенных на территории района, причинив ущерб на общую сумму около 50 тысяч манатов.

Сотрудники полиции продолжают принимать соответствующие меры для устранения причиненного ущерба.

В ходе другой проведенной операции задержан иностранный гражданин, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Им оказался житель Исламской Республики Иран Хосейн Фархади. При осмотре этого человека было обнаружено и изъято наркотическое вщество марихуана.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.