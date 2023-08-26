Продолжится ли нестабильная погода?

По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики по состоянию на 10:00 26 августа, местами были ливни, молнии, в особенности в горных и предгорных районах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на данное ведомство.

Количество выпавших осадков составило в Лянкяране 49 мм, в Астаре - 34 мм, в Лерике - 31 мм, в Ярдымлы - 22 мм, в Шеки - 18 мм, в Шамахы - 17 мм, в Балакене - 13 мм, в Агстафе, Товузе, Гахе, Гейгеле, Грызе, Гобустане, Загатале, Губе, Гейчае, Гусаре, Гяндже, Шахдаге, Мингячевире, Евлахе, Габале, Халтане, Исмаиллы, Дашкесане, Шамкире, Бейлагане, Алтыагадже, Садараке, Гедабее, Нафталане, Джейранчеле, Агдаме, Огузе, Шабране, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Гейтепе, Билясуваре до 10 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове до 2 мм.

Нестабильная, дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до утра 27 числа. 27-го и 28-го августа погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, умеренный юго-восточный ветер.