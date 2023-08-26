https://news.day.az/society/1592606.html Сколько человек погибло минувшей ночью в ДТП?
Сколько человек погибло минувшей ночью в ДТП?
В Азербайджане минувшим днем в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
25 августа на автомобильных дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, в результате которых пять человек погибли, три получили ранения.
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