Дождливая погода может продолжиться

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20 ° тепла.