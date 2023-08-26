В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме
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В Наримановском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили Day.Az в МЧС, возгорание произошло в электрощите на лестничной площадке 2-го этажа пятиэтажного жилого дома. Квартиры защищены от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.