https://news.day.az/society/1592649.html В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме
В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме
В Наримановском районе Баку произошел пожар в жилом доме.
Как сообщили Day.Az в МЧС, возгорание произошло в электрощите на лестничной площадке 2-го этажа пятиэтажного жилого дома. Квартиры защищены от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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