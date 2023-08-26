https://news.day.az/society/1592676.html Серьезное ДТП в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
Серьезное ДТП в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
На аэропортовском шоссе в направлении проспекта Гейдара Алиева в Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, в результате аварии несколько автомобилей получили значительные повреждения.
В ходе инцидента пострадали несколько человек, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.
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