Серьезное ДТП в Баку

На аэропортовском шоссе в направлении проспекта Гейдара Алиева в Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, в результате аварии несколько автомобилей получили значительные повреждения.

В ходе инцидента пострадали несколько человек, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.