В Азербайджане утверждены минимальные нормы энергоэффективности для зданий
В Азербайджане утверждены минимальные нормы энергоэффективности для зданий.
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики по согласованию с министерством энергетики Азербайджанской Республики в срок 18 месяцев должен обеспечить совершенствование действующих строительных норм и правил с целью обеспечения энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики по согласованию с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики в шестимесячный срок должно разработать и утвердить "Методологию расчета энергопотребления в зданиях" на основе усовершенствованных строительных норм и правил.
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