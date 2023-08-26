https://news.day.az/society/1592696.html Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе - ФОТО
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе - ФОТО
Селевые потоки в результате проливных дождей в Ярдымлинском районе вывели из строя 14-24-километровый участок автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.
Как сообщает в субботу Day.Az, данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Было отмечено, что дорожное покрытие на указанном участке пришло в полную негодность.
"На данный участок дороги были привлечены сотрудники и техника Агентства. Сотрудники Агентства непрерывно ведут работы на данной территории для устранения последствий селя", - говорится в сообщении.
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