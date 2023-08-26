Селевые потоки вывели из строя участок дороги еще в одном районе

Селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, вывели из строя участок автодороги Еникенд-Пойлу (41-42 км).

Как сообщает в субботу Day.Az, данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем, на территорию привлечены сотрудники и специальная техника Агентства.

"В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - говорится в сообщении.