https://news.day.az/society/1592706.html Селевые потоки вывели из строя участок дороги еще в одном районе - ФОТО
Селевые потоки вывели из строя участок дороги еще в одном районе - ФОТО
Селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, вывели из строя участок автодороги Еникенд-Пойлу (41-42 км).
Как сообщает в субботу Day.Az, данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Было отмечено, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем, на территорию привлечены сотрудники и специальная техника Агентства.
"В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - говорится в сообщении.
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