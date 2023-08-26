Состоялся грандиозный салют по случаю Дня города в Лачине

По случаю первого празднования Дня города Лачин состоялся грандиозный салют.

Как передает Day.Az, при организации министерства культуры, специального представительства Президента Азербайджана по Лачинскому району и поддержке Фонда Гейдара Алиева на 26 и 27 августа подготовлена насыщенная программа в освобожденном от оккупации Лачине.

Мероприятия, которые продлятся два дня, охватят весь центр города, включая Площадь Флага, набережную реки Хакери, живописную террасу нового Бульвара.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни города на освобожденных от оккупации территориях с целью увековечить историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.