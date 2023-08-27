Автодорога Баку-Шамахы-Евлах закрыта на ремонт

В результате схода паводковых вод с гор после сильного дождя часть автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегающая по территории села Гарамарьям Гёйчайского района, закрыта на ремонт.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в настоящее время соответствующие государственные структуры скоординированно осуществляют надлежащие меры.