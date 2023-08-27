https://news.day.az/society/1592751.html Важная новость для родителей - более 100 манатов...- ВИДЕО
Важная новость для родителей - более 100 манатов...- ВИДЕО
Стоимость детского питания продолжает расти.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, фармацевты говорят, что разница в цене стала более заметной в последние два месяца.
Так, в некоторых торговых точках есть детское питание стоимостью более 100 манатов.
Родители вынуждены покупать детское питание, несмотря на повышение цен. Во многих многодетных семьях ситуация усложняется.
Эксперт-экономист Алтай Исмайылов считает, что родители должны отдавать предпочтение натуральным продуктам вместо готового детского питания, если в этом нет особой необходимости.
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