Важная новость для родителей

Стоимость детского питания продолжает расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, фармацевты говорят, что разница в цене стала более заметной в последние два месяца.

Так, в некоторых торговых точках есть детское питание стоимостью более 100 манатов.

Родители вынуждены покупать детское питание, несмотря на повышение цен. Во многих многодетных семьях ситуация усложняется.

Эксперт-экономист Алтай Исмайылов считает, что родители должны отдавать предпочтение натуральным продуктам вместо готового детского питания, если в этом нет особой необходимости.

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