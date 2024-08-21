Нужна ли вакцинация от кори?

Даже если в стране не зарегистрированы случаи инфицирования вакциноуправляемыми заболеваниями, пациенты, прибывающие из стран, где они есть (завозные случаи заболевания), могут вызвать вспышки заболеваний. Важно вакцинировать детей с целью защитить их от опасных заболеваний.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, несмотря на то, что благодаря вакцинам полиомиелит ликвидирован во всех странах мира, однако в нескольких странах заболевание искоренено не полностью.

"Когда вакцина ослабевает, в результате завозных случаев болезнь может вновь возникнуть среди неиммунных детей и вызвать вспышки.

Аналогичным образом можно показать вспышку кори, зафиксированную в Азербайджане с апреля 2023 года. В результате вспышки заболевания заболели преимущественно дети и подростки, не имеющие иммунитета (не привитые) против кори. Однако благодаря вакцинации детей и пожилых людей, которые не были привиты, удалось предотвратить распространение заболевания", - отметила она.

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