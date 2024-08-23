В Баку полностью закрывается еще один центральный проспект

24 августа с 06:00 в связи с ремонтными работами на проспекте 8 Ноября (на участке от Зыхского круга до улицы Рамиза Гулиева), движение транспортных средств будет полностью ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного Агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения в указанный период.

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