https://news.day.az/society/1683760.html В Баку полностью закрывается еще один центральный проспект
В Баку полностью закрывается еще один центральный проспект
24 августа с 06:00 в связи с ремонтными работами на проспекте 8 Ноября (на участке от Зыхского круга до улицы Рамиза Гулиева), движение транспортных средств будет полностью ограничено.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного Агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения в указанный период.
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