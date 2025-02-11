Скончалась студентка третьего курса

Скончалась студентка Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Как передает Day.Az, ушла из жизни третьекурсница Тюкязбан Баширлы, обучавшаяся по специальности "Социальная работа" (СИТ 023).

Обстоятельства ее смерти не раскрываются.