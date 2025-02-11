https://news.day.az/society/1729318.html Скончалась студентка третьего курса Скончалась студентка Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Как передает Day.Az, ушла из жизни третьекурсница Тюкязбан Баширлы, обучавшаяся по специальности "Социальная работа" (СИТ 023). Обстоятельства ее смерти не раскрываются.
Скончалась студентка третьего курса
Скончалась студентка Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.
Как передает Day.Az, ушла из жизни третьекурсница Тюкязбан Баширлы, обучавшаяся по специальности "Социальная работа" (СИТ 023).
Обстоятельства ее смерти не раскрываются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре