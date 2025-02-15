https://news.day.az/society/1730467.html

За сутки из оборота изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники полиции в ходе проведенных 14 февраля мероприятий изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотических средств. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в общей сложности из оборота изъято 78,5 кг наркотиков. Мероприятия по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, продолжаются.