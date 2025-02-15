За сутки из оборота изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники полиции в ходе проведенных 14 февраля мероприятий  изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в общей сложности из оборота изъято 78,5 кг наркотиков.

Мероприятия по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, продолжаются.