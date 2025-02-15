Врач-азербайджанец спас жизнь пассажиру самолета, летевшего в Красноярск

Детский невролог из Красноярска спас мужчину с желудочным кровотечением, открывшимся у него во время полета

Как передает Day.Az со ссылкой на Борус, все случилось во время утреннего рейса Санкт-Петербург - Красноярск. Пассажиру стало плохо, экипаж попросил откликнуться на помощь врачей, летящих в самолете. Вызвался врач-невролог краевой Клинической больницы и краевого Центра охраны материнства и детства Мурад Абдуллаев.

"У пациента в туалете было желудочное кровотечение, рвота с кровью. Также вызвался на помощь фельдшер, летевший с нами. Он дал пациенту ингибитор протонной помпы, мы уложили его, приподняли ноги и решили просить сажать самолет. Боялись, что могут возникнуть осложнения язвы желудка у мужчины. Такое кровотечение может закончиться летальным исходом. Отдельное спасибо хочу сказать бортпроводникам за слаженность, и, конечно, фельдшеру", - поделился с Борусом доктор.

Борт в итоге приземлился в Сургуте. Пациента передали врачам скорой, а самолет с остальными пассажирами через некоторое время отправился в Красноярск.