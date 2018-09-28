Гурбан Гурбанов побил рекорд и вписал свое имя в историю чемпионатов Азербайджана

Главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов вошел в историю чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Лиги профессионального футбола в Facebook, 46-летний специалист стал главным тренером, завоевавшим наибольшее количество побед за 26 лет истории соревнования, проводимого с 1992 года.

Этот рекорд был поставлен после игры I тура Премьер лиги Азербайджана против "Зира", где победа со счетом 3:2 стала 205-м успехом Гурбанова в чемпионатах. Руководивший за клубную карьеру "Нефтчи" и "Карабахом" специалист побил рекорд как главный тренер в своем 13-м сезоне, 347-й встрече. Его команды победили примерно в 59% матчей.

Победа со счетом 4:1 в V туре против "Габалы" уравняла Гурбанова с Агаселимом Мирджавадовым, в активе которого имеется 204 победы. Последний вывел на игры в 343 чемпионатах "Карабах", "Бакинского рабочего", "Шамкир", "Нефтчи", "Хазар Лянкяран".

Достигнув "205", Гурбанов дебютировал в чемпионатах Азербайджана в сезоне 2006/2007. Его первая победа пришлась на дебютный матч в "Нефтчи". 6 августа 2006 года воспитанники Гурбанова обыграли со счетом 6:1 "Гянджляр бирлии".

Отметим, что новый рекордсмен чемпионата страны в игре с "Зиря" отметил и другое событие - юбилей. Гурбанов в целом на всех турнирах (чемпионат, кубок, еврокубки) вывел "Карабах" на 450 игру.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook