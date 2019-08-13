Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси связался с бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром, чтобы обсудить возможное возвращение последнего в каталонский клуб. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летний Месси воспользовался дружескими отношениями с Неймаром и попытался повлиять на выбор бразильца в вопросах продолжения карьеры. На игрока претендует не только "Барселона", но и мадридский "Реал". Сливочные намерены перехватить Неймара у каталонцев и, как утверждает Sport.es, готовы платить бразильскому форварду 40 миллионов евро за сезон.

О том, что "Реал" вступил в борьбу за игрока, стало известно 2 августа. Позднее появилась информация, что "Барселона" обратилась к Неймару с просьбой не принимать предложение со стороны мадридцев. При этом, как сообщает Marca, "Барселона" рассчитывает приобрести Неймара за счет обмена футболистами и не собирается выплачивать ПСЖ денежную компенсацию за трансфер.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!