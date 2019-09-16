Здесь много соперников, поэтому поддержка аудитории была особенной. Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью Trend венгерская гимнастка Фанни Пигницки.

"После второго танца я начала чувствовать себя увереннее. Я сделала свою рутину артистичнее", - добавила гимнастка.

Она заявила, что не впервые участвует в соревнованиях, проводимых в Азербайджане.

"На самом деле я уже пятый раз здесь. Я просто хочу сделать все, что в моих силах, чтобы победить", - заявила Пигницки.

16 сентября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки представляют упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

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