Кубок мира в Баку – самое долгожданное соревнование

Кубок мира по художественной гимнастике в Баку - самое долгожданное для меня соревнование в этом году, и вообще, приезжать в Азербайджан - это всегда праздник, сказала Trend литовская спортсменка Фауста Состакайте, передает Day.Az.

"Очень рада, что получилось приехать на эти шикарные соревнования. В Национальной арене гимнастики самые лучшие условия, организация соревнований великолепная, учтены даже самые незначительные детали. Здесь прекрасный тренировочный зал с восьмью коврами. Так что у нас была замечательная возможность подготовиться к соревнованиям", - подчеркнула она.

Фауста Состакайте рассказала, что впервые участвует в соревнованиях в Баку в качестве сеньорки.

"В ходе сегодняшней программы были допущены ошибки, теперь надо над ними работать, чтобы больше не повторять. Если говорить о том, с каким из четырех предметов мне больше нравиться выступать, то тут все зависит от настроения, стараюсь найти баланс, чтобы каждое упражнение получилось", - добавила она.

Литовская гимнастка отметила, что обычно присутствие зрителей в зале придает гимнастам уверенность, но учитывая, что в период пандемии большинство соревнований в мире проходят при пустых трибунах, спортсмены привыкают к новым условиям.

"Конечно, когда зрители в зале, ощущаешь поддержку, выступать легче. Но у меня это уже не первые соревнования без зрителей, поэтому уже привыкаем к новым условиям", - сказала она.

Напомним, что пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня в ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе - грации демонстрируются упражнения с обручем и мячом. В 18:15 начнется квалификация команд в групповых упражнениях - будет представлена программа с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим на соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.