Шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось церемония открытия 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте, посвященного 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Далее стартовали соревнования 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте. В них принимают участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступают в возрастных категориях - "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).

Спортсмены выступают в индивидуальной программе.