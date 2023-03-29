Президент клуба из Саудовской Аравии объяснил, почему не хочет покупать Месси

Президент саудовского клуба "Аль-Таи" Турки Аль-Дабаан подверг критике аргентинского нападающего "Пари Сен-Жерсен" Лионеля Месси за игру в матчах Лиги чемпионов против "Баварии", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не хочу подписывать в свою команду футболиста мирового класса, который уже перенасытился и смотрит на игру с трибун, как Месси в матче с "Баварией"", - сказал Аль-Дабаан в эфире канала SBC.

В матче 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии" "ПСЖ" уступил в обеих играх со счетом 0:1 и 0:2. Месси провел обе встречи полностью.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что в Саудовской Аравии выступает вечный конкурент аргентинца - Криштиану Роналду. По контракту он получает €200 млн в год.