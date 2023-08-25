Азербайджанские дзюдоисты завоевали 7 медалей на ЧМ

Еще один юный дзюдоист из Азербайджана завоевал медаль на чемпионате мира, проходившем в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Day.Az, в третий день соревнований Сулейман Шукюров, выступающий в весовой категории 73 кг, поднялся на третью ступень пьедестала почета. Одержав победу над сербом Богданом Величковичем, он стал обладателем бронзовой медали.

Выступившая сегодня дзюдоистка Камилла Тохолиева (63 кг) завершила соревнования, не завоевав медали.

Отметим, что ранее золотые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг), серебряные медали достались Мухаммеду Мамишову (50 кг), Мухаммеду Мусаеву (60 кг) и Абилю Юсубову (66 кг), обладателем бронзовой медали стал Мирхалиг Искендеров (55 кг).