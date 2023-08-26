Азербайджанские спортсмены добились очередного успеха на международном фестивале

В Екатеринбурге продолжается Международный фестиваль университетского спорта.

Как сообщает Day.Az, в соревнованиях по вольной борьбе азербайджанский спортсмен Фарид Джаббаров (86 кг) одержал победу со счетом 4:0 над представителем Казахстана Саидом Шукуралиевым.

Самбист Нихат Мамедли (58 кг) одержал техническую победу в утешительном поединке с россиянином Али Мягтиевым и будет состязаться за бронзовую медаль.

Выступающий в весовой категории 64 кг Эльвин Багиров победил другого российского самбиста Николая Лукьянчука со счетом 2:1. Благодаря этому азербайджанский спортсмен получил право побороться за третье место.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. В соревнованиях студенты разных вузов из 36 стран состязаются в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений, из них 54 - юноши, 15 - девушки. Азербайджанские спортсмены соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.