Венгерский стрелок завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку

На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку прошли мужские соревнования по стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров.

Как сообщили Day.Az в Федерации стрельбы Азербайджана, золотую медаль в этой дисциплине завоевал представитель Венгрии Иштван Пени. Обладателем серебра стал норвежец Андре Ким Ланд, набравший столько же очков (587), но уступивший венгру по дополнительным показателям.

Бронзовая медаль досталась американскому стрелку Тимоти Шерри, который набрал на 1 очко меньше.

В командных соревнованиях золото завоевала Австрия, серебро - Швейцария, бронзу - Норвегия.