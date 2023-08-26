https://news.day.az/sport/1592684.html Нападающий сборной Азербайджана получил предложение от клубов Суперлиги Турции
Нападающий сборной Азербайджана получил предложение от клубов Суперлиги Турции
Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов может выступать в Суперлиге Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание Telgraf, 24-летний нападающий швейцарского клуба "Грассхоппер" получил предложение от трех клубов.
Это - "Газыантеп", "Сивасспор" и "Коньяспор". Первые два клуба даже приступили к переговорам с "Грассхоппер". Они намерены осуществить трансфер до последнего дня трансферного окна.
Отметим, что контракт Рената Дадашова с "Грассхоппер" истекает летом 2024 года.
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