Нападающий сборной Азербайджана получил предложение от клубов Суперлиги Турции

Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов может выступать в Суперлиге Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Telgraf, 24-летний нападающий швейцарского клуба "Грассхоппер" получил предложение от трех клубов.

Это - "Газыантеп", "Сивасспор" и "Коньяспор". Первые два клуба даже приступили к переговорам с "Грассхоппер". Они намерены осуществить трансфер до последнего дня трансферного окна.

Отметим, что контракт Рената Дадашова с "Грассхоппер" истекает летом 2024 года.