https://news.day.az/sport/1592717.html Американец Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном бою турнира UFC
Американец Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном бою турнира UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над корейцем Чан Сон Юнгом по прозвищу Корейский Зомби. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Соперники встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре. В третьем раунде Холлоуэй нокаутировал 36-летнего корейца.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре