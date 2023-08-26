Американец Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над корейцем Чан Сон Юнгом по прозвищу Корейский Зомби. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соперники встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре. В третьем раунде Холлоуэй нокаутировал 36-летнего корейца.