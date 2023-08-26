https://news.day.az/sport/1592730.html Азербайджанский таэквондист стал чемпионом Европы
Азербайджанский таэквондист стал чемпионом Европы
В столице Эстонии Таллинне азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы.
Как передает Day.Az, наш спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, в финале победив нидерландского соперника, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Таким образом, количество медалей нашей сборной на чемпионате континента в олимпийских весовых категориях увеличилось до 3. Серебряные медали завоевали Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг).
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