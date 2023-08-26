Азербайджан занял первое место на чемпионате мира по дзюдо

Национальная команда Азербайджана, состоящая из юных дзюдоистов, добилась исторического результата на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе, завоевав в общей сложности 8 медалей, включая 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, передает Day.Az.

В индивидуальных соревнованиях по количеству медалей сборная Азербайджана заняла 1-е место в общем зачете.

Это лучший результат сборной Азербайджана как по количеству медалей, так и по результативности на чемпионатах мира, в которых она участвовала до сих пор. Наши дзюдоисты были представлены на чемпионате среди юношей в 7 весовых категориях и в 6 весовых категориях завоевали медали, что является своеобразным рекордом для нашей команды.