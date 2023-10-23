Названы самые дорогие футболисты мира

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов мира. Рейтинг приводится на сайте, передает Day.Az.

На первом месте оказалось сразу два игрока - норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Оба футболиста оцениваются в 180 миллионов евро.

Далее расположился английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Его стоимость составляет 150 миллионов евро. Такой же показатель у его одноклубника, бразильского форварда Винисиуса Жуниора.