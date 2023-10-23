https://news.day.az/sport/1608733.html Названы самые дорогие футболисты мира
Названы самые дорогие футболисты мира
Портал Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов мира. Рейтинг приводится на сайте, передает Day.Az.
На первом месте оказалось сразу два игрока - норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Оба футболиста оцениваются в 180 миллионов евро.
Далее расположился английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Его стоимость составляет 150 миллионов евро. Такой же показатель у его одноклубника, бразильского форварда Винисиуса Жуниора.
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