Гол в девятку на 94-й минуте нанес ПСЖ второе поражение в сезоне - ВИДЕО

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай поразил ворота ПСЖ в матче 22-го тура французской Лиги 1 и принес своей команде победу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ligue 1 Conforama Official.

На 94-й минуте матча голландец получил мяч на левом фланге, сместился в центр и из-за пределов штрафной площади пробил в ближнюю девятку ворот ПСЖ. Со счетом 2:1 в пользу "Лиона" парижане потерпели второе поражение в сезоне.

После 22 туров ПСЖ идет на первом месте в чемпионате Франции с 56 очками, "Лион" набрал 48 очков и поднялся на второе место.

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