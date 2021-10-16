В США разъяснили требования к привитым от ковида иностранцам для въезда в страну
Американские власти с 8 ноября будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", - говорится в сообщении.
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