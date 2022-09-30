Что интересного можно увидеть в Италии этой осенью?

Мы подготовили календарь основных событий этого ноября и подборку самых главных итальянских театров, чтобы путешествие в Италию поздней осенью радовало не меньше, чем летом. Также напоминаем, что в Италии возобновлен национальный культурный проект бесплатного посещения государственных музеев каждое первое воскресенье месяца.

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#ВоскресеньевМузее

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД В ИТАЛЬЯНСКИЕ МУЗЕИ

В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА

Первое воскресенье месяца

По всей Италии

www.beniculturali.it

Этой осенью с отменой ковидных ограничений в Италии возобновлен национальный культурный проект свободного посещения государственных музеев в каждое первое воскресенье месяца. Важнейшие музеи, галереи, памятники, археологические парки и монументальные сады работают бесплатно!

Список музеев, участвующих в проекте, ежемесячно публикуется на сайте Министерства культуры Италии.

ПРАЗДНИК ТОРРОНЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ ГЕРЦОГСКОЙ СВАДЬБЫ

Кремона (регион Ломбардия)

12 - 20 ноября 2022

www.festadeltorrone.com

Торроне, итальянская нуга, - любимые рождественские сладости итальянцев. Он появляется на полках магазинов в предрождественский период и исчезает с началом нового года. Вкус торроне - это вкус итальянского Рождества!

В Кремоне в выходные с 12 по 20 ноября пройдет традиционный праздник туррона, на который со всех уголков страны привезут тонны этого лакомства всевозможных форм и вкусов.

Сотни прилавков, установленных на центральных улицах города, будут завалены этим самым известным типичным кремонским лакомством, приготовленным на любой вкус: с мороженным, фисташками, шоколадом, кофе, лимончелло, а еще - фантастические рецепты соленого туррона и всевозможные его авторские вариации.

В этом году праздник пройдет на улицах исторического центра, где будет много новых и традиционных событий, в том числе мега конструкции из туррона, премия "Золотой туррон", театрализованная реконструкция свадьбы Бьянки Марии Висконти c Франческо Сфорца и долгожданное финальное представление.

Полная программа праздника по дням со всеми развлечениями, экскурсиями, мастер-классами и представлениями опубликована на сайте www.festadeltorrone.com, мы расскажем лишь про некоторые моменты.

Уличный фестиваль туррона

Torrone street festival

12,13,19,20 ноября 11:00 - 21:00

Сады на площади Пьяцца-Рома

В садах Пьяцца Рома будет открыта красивая площадка street food, где все желающие смогут отведать деликатесы, которые сами же здесь приготовят.

Историческое шествие

13 ноября 15:00-16:00

Центральные улицы

Одно из ключевых событий праздника - историческое шествие, посвященное бракосочетанию миланского герцога Франческо Сфорца с Бьянкой Марией Висконти, состоявшемуся в 1441 году. По центральным улицам проследует роскошный кортеж из более чем 150 персонажей в прекрасных ренессансных нарядах, из коллекции ассоциации Фрейлины из Кастельветро. Красочные знамена, барабанный бой, дамы, рыцари, лучники и шуты придут на площадь Пьяцца дель Комуне, где будет разыграна самая известная за всю историю Кремоны свадьба. Как гласит предание, именно по случаю этой свадьбы в те далекие времена два ломбардских кондитера впервые приготовили туррон.

Театрализованная свадьбы Франческо Сфорца и Бьянки Марии Висконти

13 ноября 16:00-16:20

Площадь Комуне

Историческая реконструкция свадьбы между Бьянкой Марией Висконти и Франческо Сфорца состоится на прекрасной площади Комуне, самом главном месте и сердце всего города. Как это некогда было принято при дворе, Бьянка Мария Висконти в сопровождении фрейлин, ожидая перед прибытия жениха, покажется народу перед собором, где затем пара символически соединится узами брака, открыв этим торжества.

Выступление знаменосцев и факиров в честь новобрачных

13 ноября 16:20-17:00

Площадь Комуне

После окончания символической свадьбы начнется зрелищное выступление ловких знаменосцев, которые перенесут присутствующую публику в далекое прошлое. А затем факиры создадут для всех атмосферу настоящей сказки.

Заключительное выступление

20 ноября 17:15 - 18:00

Площадь Комуне

Великолепное представление с акробатическими номерами, световым шоу и морем сюрпризов по традиции завершит праздник туррона,

ПРАЗДНИК "ФЕСТА ДЕЛЛА САЛУТЕ"

21 ноября 2022

Венеция

www.veneziaunica.it

Каждый год 21 ноября вот уже почти четыре столетия подряд в Венеции отмечается Праздник Мадонна делла Салуте, т.е. приносящей здоровье, часто называемый кратко Феста делла салюте. Это наименее пышный из всех венецианских праздников. Он носит религиозный характер и посвящен Деве Марии в благодарность за ее заступничество, которое позволило положить конец чуме, свирепствовавшей в городе в 1630 - 1631 годах.

В этот день тысячи венецианцев проходят перед главным алтарем величественной церкви Кьеза делла Салуте, исполняя благодарности обед, данный почти четыреста лет назад Деве Марии.

Каждый год на праздник для прохода процессии через Большой канал сооружают понтонный мост из лодок, соединяющий церкви Сан-Моизè, Санта-Мария-дель-Джилио, расположенные в квартале Сан Марко, и базилику Санта-Мария-делла-Салуте в квартале Дорсодуро.

Кроме того, в этот день по всему городу проходят многочисленные мероприятия: дегустации блюд и вин на площади Сан-Марко (по билету с фиксированной ценой), благотворительные обеды и концерты, торговля сладостями и игрушками у входа в церковь на радость малышам.

Дома на этот праздник принято готовить "кастрадину", суп из савойской капусты с кусочками засоленной копченой баранины.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА РОЖДЕСТВЕНСКИХ КУЛИЧЕЙ 2022

В МИЛАНЕ И РИМЕ

Болонья, гастрономический парк FICO 12-13 ноября

Милан, музей Навильи - улица Сан Марко, 40 3-4 декабря

Рим, отель Кристофоро Коломбо - улица Кристофоро Коломбо, 710 10-11 декабря

www.panettonepandoro.com

Ах, какое вкусное событие! По традиции перед Рождеством поочередно в Милане и Риме проходит Национальная ярмарка рождественских куличей Панеттоне и Пандоро. "Предпремьера" ярмарки в этом году состоится в середина ноября в FICO, самом большом в Италии и во всем мире гастрономическом парке, расположенном под Болоньей.

Ярмарка, ставшая символом итальянской традиции, проводится с 2008 года с целью продвижения и распространения культуры панеттоне и пандоро, которые во всем мире стали символами Рождества Made in Italy. В этом культовом событии участвуют многочисленные производители, успевшие завоевать доверие у потребителей.

Здесь можно попробовать и приобрести вкуснейшие рождественские куличи от лучших мастеров-кондитеров.

Во время ярмарки проходят различные мероприятия, в том числе национальный конкурс "Посол Панеттоне", родившийся в 2016 году; это первый национальный конкурс с народным жюри. Отведайте самое лучшее, что есть в итальянской рождественской кулинарной традиции.

ФЕСТИВАЛЬ КОФЕ В МИЛАНЕ

THE MILAN COFFEE FESTIVAL

12-13 ноября 2022

Милан, Superstudio Più - улица Тортона, 27 (регион Ломбардия)

www.milancoffeefestival.com

Как минимум на два дня, 12 и 13 ноября, The Milan Coffee Festival превратит Милан в итальянскую столицу кофе. Этот фестиваль - прекрасная возможность узнать и попробовать всю палитру приготовления кофе: от традиционного итальянского эспрессо до альтернативных методов, таких как V60, аэропресс, калита и френч-пресс. Попробуйте на вкус разный кофе и воду; полюбуйтесь на шедевры миксологии и латте-арта, узоры, создаваемые молоком на кофе. Погрузитесь на все сто в атмосферу кофейного праздника, участвуя в мастер-классах и семинарах для начинающих и профессионалов. В фестивале принимают участие самые известные специалисты отрасли, а также лучшие обжарщики кофе, бары и бармены Италии. Являетесь ли вы экспертом или просто любителем кофе, не пропустите это событие.

ГЛАВНЫЕ ТЕАТРЫ ИТАЛИИ - Часть I

Театр Сан Карло в Неаполе

www.teatrosancarlo.it

Неаполитанский театр Сан-Карло, безусловно, лучший во всем регионе Кампания. Он был построен в 1737 году королем Карлом Бурбоном, задумавшим в рамках городского обновления подарить Неаполю новый театр, который олицетворял бы королевскую власть. Сан Карло возник на месте небольшого театра Сан Бартоломео. Выполнение проекта было поручено архитектору Джованни Антонио Медрано, полковнику королевской армии, и Анджело Каразале, бывшему директору Сан Бартоломео. Через несколько десятилетий после постройки, в ночь на 13 февраля 1816 года, пожар уничтожил здание, оставив нетронутыми только стены по периметру и пристроенный корпус. Сегодняшнее здание является реконструкцией оригинальной постройки с очень точной детальной реставрацией.

Этот великолепный театр порадует любителей оперы богатой программой, которая знакомит с неаполитанской музыкальной традицией, а также включает произведения великих классиков оперной и симфонической музыки, в том числе в новом прочтении, и гастролерами с мировым именем. Каждый сезон на старейшей в Европе оперной сцене происходят важные дебюты и выступают знаменитые артисты, уже завоевавшие славу.

Театр Ла Фениче в Венеции:

главный театр города, дважды возрождавшийся из пепла

www.teatrolafenice.it

Театр Ла Фениче - главный театр Венеции, до сих пор являющийся одним из любимых мест в мире для поклонников оперы и классической музыки в целом, помнит на своей сцене величайших артистов и музыкантов. Театр расположен в районе Сан-Марко, на площади Кампо Сан Фантин, недалеко от площади Сан Марко.

Он был построен в 1790-1792 годах, а в 1836 году уничтожен первым пожаром, но восстановлен по первоначальному проекту. В 1996 году еще один пожар полностью уничтожил театр, но 14 декабря 2003 года он был вновь открыт для публики.

Ежегодно с 1 января 2004 года в честь восстановления театра в Ла Фениче проходит Новогодний концерт.

Национальная академия Санта Чечилия:

музыкальный центр Рима

https://santacecilia.it/

Академия Санта-Чечилия в Риме, основанная в 1585 году, - одно из старейших музыкальных учреждений в мире. Это музыкальный центр итальянской столицы. Здесь преподают музыку, но не только. В состав Академии входит симфонический оркестр и хор, считающийся одним из самых известных и престижных на международном уровне. Академия ведет активную образовательную, культурную и художественную деятельность в сфере музыки.

Концерты Академии проходят в Аудиториуме Парка музыки, спроектированном знаменитым итальянским архитектором Ренцо Пиано. Комплекс, совершенный с точки зрения акустики и архитектуры, состоит из 4 залов: Санта Чечилия, предназначенного для концертов симфонической музыки, Синополи - для экспериментальной музыки, Петрасси - для оперных и театральных постановок и открытый амфитеатр Кавеа с прекрасной акустикой, нисколько не уступающий крытым залам. Аудиториум, включающий большую выставочную площадку "Сала Ризонанце" ("Зал звучаний"), Библиомедиатеку, где хранится исторический архив Национальной академии Санта Чечилия, Музей музыкальных инструментов и являющийся местом проведения множества мероприятий, является активным многофункциональным центром Риме в сфере музыки, искусства и культуры.

Арена ди Верона:

первый подлинный амфитеатр для опер под открытым небом

www.arena.it

Арена ди Верона, римский амфитеатр высотой 31 метр, вмещающий 30 000 зрителей, расположен в историческом центре и является культовым символом города. Ежегодно здесь проходит большое количество спектаклей и концертов. Величественное здание внушительных размеров очень популярно среди туристов; оно возвышается в центре площади Пьяцца Бра. Впечатления от идущих здесь под открытым небом постановок в волшебной атмосфере красивой древней Арены поистине незабываемы.

Благодаря множеству опер, балетов, симфонических концертов, хоровых и иных выступлений, Арена ди Верона завоевала славу одного из самых богатых и оживленных центров искусства. Она известна красотой своей архитектуры, но еще более - одноименным оперным фестивалем, зародившимся в 1913 году после первого исполнения оперы Верди "Аида", ныне долгожданным событием в области оперы, которое проводится в летние месяцы. Исторический памятник Вероны можно посетить, чтобы узнать лучше его историю и полюбоваться его красотой.