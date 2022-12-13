Азербайджан и Япония подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Азербайджан и Япония подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на госагентство по туризму Азербайджана, меморандум подписали председатель агентства Фуад Нагиев и председатель агентства по туризму Японии Коичи Вада.

Документ был подписан в рамках визита азербайджанской делегации в Японию с целью развития взаимных туристических связей.

Отметим, что в меморандуме о взаимопонимании подчеркивается важность укрепления дружественных связей между гражданами двух стран, а также расширения связей между туристическими организациями.

Кроме того, в документе предусмотрен обмен опытом в вопросе подготовки агитационных материалов в сфере туризма, укрепление коммуникаций между экспертами, взаимное участие на международных туристических выставках, сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.

На встрече Фуад Нагиев заявил, что целью визита является закладка основы сотрудничества Азербайджана и Японии в сфере туризма. По его словам, меморандум внесет большой вклад в развитие азербайджано-японских туристических связей. Нагиев отметил наличие широкого туристического потенциала для привлечения японских туристов в нашу страну.