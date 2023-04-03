Пляж популярного острова Таиланда кишит акулами

Воды бухты Майя на популярном у туристов острове Ко-Пхи-Пхи-Ле в юго-западной части Таиланда в Андаманском море стали кишеть акулами. Теперь туристам разрешается заходить в воду только по колено, сообщает Foxnews, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В 2018 году местные власти обеспокоились экологическим ущербом, который наносит растущее число туристов экосистеме, и объявили о временном закрытии острова для посещений. Изначально ограничение должно было продлиться всего четыре месяца, но в результате пандемии коронавируса и других событий растянулось на четыре года.

За это время популяция акул у острова полностью восстановилась и стала прекрасно себя чувствовать. В 2022 году власти разрешили ограниченный туризм на остров, но продолжали отслеживать количество акул. Оказалось, что возвращение туристов вновь привело к снижению популяции. Защитники природы требуют ужесточить ограничения, но власти не спешат это делать. Туризм составлял 12% ВВП Таиланда до пандемии, а доходы от национального парка острова Пхи-Пхи сократились почти вдвое после запрета на туризм.

"Мы надеемся, что с учетом введенных ограничений мы сможем смягчить воздействие на акул и найти лучший способ сосуществования туризма и окружающей среды", - сказал морской исследователь Метави Чуангчароенди по этому поводу.

На данный момент на острове действуют специальные ограничения и правила посещения. Так, туристические лодки должны причаливать на другой стороне острова, а посетители - идти до пляжа пешком. Количество посетителей, допускаемых каждый час на пляжи, ограничено 375. В воду разрешается заходить максимум по колено.

Пляжи острова Пхи-Пхи-Ле приобрели популярность после выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в 2000 году. В период максимальной загрузки до 2018 года остров принимал 5'000 туристов и 200 лодок в день.