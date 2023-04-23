В Таиланде туристов предупреждают о тепловом ударе и пекле

В Таиланде уже в разгаре летний сезон, вдобавок прогнозируется природный феномен Эль-Ниньо, связанный с рекордными температурами воздуха во всем мире. В результате в следующие два месяца Таиланд ожидают жара и засуха. Температура в Бангкоке и на Пхукете уже достигает +54°C, туристов предупреждают об угрозе теплового удара, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Метеорологический департамент, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Максимальные температуры на оставшиеся летние месяцы были пересмотрены синоптиками с учетом Эль-Ниньо, и теперь ожидается, что они будут колебаться в районе 40°С вместо ранее предсказанного пика в 43°С. Это значит, что людям придется провести больше времени в условиях постоянно повышенной температуры.

Директор отдела метеорологических наблюдений Сомкхуан Танчан отметил, что с начала этого месяца средняя максимальная температура постоянно колеблется вокруг 40°С. Это можно объяснить наличием зоны низкого давления, а не жарой, которую испытывают соседние страны, такие как Индия и Бангладеш, с начала апреля. Однако с учетом предстоящей суровой засухи, Таиланд может столкнуться с еще одной серией высоких температур в ближайшем будущем.

Метеорологический департамент также выразил озабоченность потенциально серьезными последствиями для здоровья, вызванными постоянным повышенным теплом. В пятницу индекс теплового дискомфорта в Бангкоке, а также в провинциях Чонбури и Пхукет, достиг тревожного уровня в 54°С.

Этот индекс также называют ощущаемой температурой. Он отражает температуру, воспринимаемую человеческим организмом при сочетании относительной влажности и температуры воздуха. Когда температура воздуха высока и влажность также высока, тело не может эффективно охлаждаться через испарение пота. В результате это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая тепловой удар и солнечный удар.

Индекс теплового дискомфорта в диапазоне от 41 до 54 градусов Цельсия значительно повышает риск теплового удара, особенно при продолжительном воздействии тепла. Зафиксированный на Пхукете индекс выше 54°С связан с чрезвычайно высоким риском теплового удара. Туристам рекомендуют следить за состоянием, оставаться в прохладных помещениях и избегать сильного перегрева.

Жара продержится до вечера воскресенья. Кроме того, со следующего понедельника по четверг, ожидаются экстремальные погодные условия, включая возможность грозовых бурь.