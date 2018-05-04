Двойник Саллаха удивил сходством самого футболиста - ВИДЕО

4 мая 2018 12:24

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах побывал на родине, в Египте, и встретился с человеком, который поразительно на него похож, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Двойник футболиста постоянно привлекает к себе внимание, к нему подходят с просьбой сфотографироваться и дать автограф, и мужчина не отказывает поклонникам футболиста в этой просьбе.

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Салах встретился со своим двойником

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