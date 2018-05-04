Двойник Саллаха удивил сходством самого футболиста - ВИДЕО
4 мая 2018 12:24 377
Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах побывал на родине, в Египте, и встретился с человеком, который поразительно на него похож, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Двойник футболиста постоянно привлекает к себе внимание, к нему подходят с просьбой сфотографироваться и дать автограф, и мужчина не отказывает поклонникам футболиста в этой просьбе.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра: